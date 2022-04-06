"Врата ада", расположенные примерно в 260 километрах от столицы Туркменистана, появились в 1971 году после обвала подземной полости при бурении. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу от выбросов токсичных газов, геологи решили их поджечь. По расчетам огонь должен был погаснуть через несколько недель, однако кратер диаметром около 70 метров продолжает гореть до сих пор. Теперь власти страны задумались над его тушением. Для чего это им – дальше.

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"Врата ада" закрываются

Кратер Дарваза сжигает большое количество газа. Его, считают власти страны, можно использовать для процветания страны и ее народа.

Цель – остановить эту непрерывно горящую яму и использовать запасы природного газа на благо страны .

. Причина закрытия также связана с экологическими и медицинскими проблемами.

Очевидно, что выбросы газа вызывают особое беспокойство в то время, когда страны всего мира пытаются сократить выбросы газа и сохранить атмосферу.

"Врата ада" служат естественной средой для экстремофильных бактерий, способных выдерживать температуру до 400 градусов. По словам Джорджа Куруниса, исследователя Королевского канадского географического общества, этих бактерий нет даже в базе данных ДНК. Некоторые из них могут потреблять метан. В результате это очень необычная и загадочная форма жизни, которая живет в неблагоприятном для человека и обычных живых существ месте.

Тушение пожара может быть сложной задачей. Недостаточно просто вбросить в яму большое количество песка. Даже если потушить огонь, заполнив отверстие, есть большая вероятность того, что он все равно найдет путь на поверхность. Поэтому ученые уже предполагают, что понадобится много научных исследований и новейших технологий.

Огонь пытались потушить еще в 2010 году. Точнее собирались, но тогда президент страны почему-то отложил свой уже изданный указ на будущее.

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