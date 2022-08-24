В Турции нашли мастерскую по производству керамики в возрасте почти 9 тысяч лет

Археологи нашли, возможно, самую древнюю в мире мастерскую по производству керамики. Она была похоронена в кургане Улуджак Хююк, возраст которого 8850 лет.

Раскопками руководит профессор Озлем Чевик из Университета Тракия. Она рассказывает, что обнаружение мастерской очень важно для науки, поскольку демонстрирует первую в истории человечества специализацию в производстве керамики.

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Что известно

В ходе раскопок обнаружили, что курган Улуджак был домом для первых земледельцев Эгейского региона. Первые поселенцы жили на том же месте 1150 лет без перерыва, а культурный слой здесь достигает 7,5 метров. Недавно на этом месте была найдена 7800-летняя женская фигурка – возможно, богиня достатка и плодородия.



Озлем Чевик с находками / Фото DHA

Сама мастерская размещалась в здании площадью 100 квадратных метров. Здесь были печи, в которых обжигали керамические горшки. Кроме того, обнаружили множество расколотых камней, которые использовали для растирания гематитовой краски для росписи посуды.

Исторически известно, что первую керамику производили около 9 тысяч лет назад на обширной территории от Месопотамии до Эгейского региона. Ее, вероятно, производили женщины в каждом домохозяйстве. Спустя тысячу лет уже были первые мастера-гончары. Эта мастерская, которую мы нашли в Улуджаке, важна для ближневосточной и мировой археологии, потому что впервые есть физическое доказательство того, что керамика была сделана специалистами. Это сооружение очень отличается от жилых домов. Это здание на 6-7 комнат. И здесь были сконцентрированы все этапы керамического производства: от приготовления материала до его формирования, от использования грунтовки до финальной отделки,

– рассказывает профессор Озлем Чевик.



Процесс раскопок кургана Улуджак Хююк / Фото DHA

В мастерской были обнаружены отпечатки пальцев древних мастеров. Их нашли на подготовленном к работе куске глины. Из него не сделали посуду, поэтому он так и остался глиняным шаром.



Отпечатки пальцев, найденные в глине из кургана Улуджак Хююк / Фото DHA



Глина из кургана Улуджак / Фото DHA

Раскопки в Улуджак Хююк до сих пор продолжаются.