О стоянке в городе Биледжик стало известно около двух лет назад, когда местный житель сообщил в археологический музей, что раскопал во дворе собственного дома несколько фрагментов керамики. Ученые оценили эти древние находки и приступили к работе.

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Ценные находки

Археологи во главе с Эрканом Фиданом из Университета Хаджеттепе провели раскопки во дворе дома.

В результате полевых работ, продолжавшихся в течение двух лет, ученые обнаружили останки 11 человек, которые жили около 8500 лет назад.

По мнению Фидана, кости принадлежали подросткам эпохи неолита в Западной Анатолии.

Ученые считают, что обнаружили первое неолитическое поселение, которое возникло около 9000 лет назад – именно такой возраст имеет древнейший найденный череп.

Просуществовало оно в течение тысячи лет.

Среди находок помимо костей выделяются три древних музыкальных инструмента, а также зерна культурных растений — пшеницы, чечевицы, ячменя и гороха.

Археологи отметили, что в ближайшем будущем проведут подробные исследования останков, чтобы узнать возраст, пол, наличие патологий и рацион.

После завершения работ находки выставят в археологическом музее Биледжика.