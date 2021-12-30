Около 3 600 лет назад произошло суперизвержение вулкана на острове Санторини, который расположен севернее Крита. Именно эта катастрофа, вероятно, вызвала упадок минойской цивилизации и появление мифов об Атлантиде. Кроме очевидного всем землетрясения, пепла и гигантских облаков, извержение привело к образованию цунами, но его следы отыскать очень сложно, так как их попросту не осталось.

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Найденная во время раскопок жертва давнего цунами / Фото Phys

Жертва "минойского Везувия"

Археологические раскопки в Турции, недалеко от города Измир, позволили обнаружить свидетельства катастрофы, которым больше 3 тысячелетий. Цунами оставляет после себя мало следов, но здесь археологов ждал успех.

Еще раньше на месте раскопок начали обнаруживать артефакты бронзового века. Но теперь удалось обнаружить и первую жертву цунами, которое породило извержение на острове Санторини. Более того, вместе с несчастным была обнаружена собака, которую, вероятно, тоже убило цунами. Скелеты находились среди прослоек пепла и разнообразного мусора, который вода, когда отходила назад, не затянула в море из-за наличия стены.

Археологи обнаружили следы перемешанных слоев – это, по их мнению, свидетельствует о попытке откопать мертвецов. Также, как говорят специалисты, это побережье пострадало от нескольких цунами, которые породило извержение.