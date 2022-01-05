Сразу обратим внимание, что в этом материале мы расскажем только об этих двух анонсах. Мы не коснемся презентаций от AMD, Intel или NVIDIA. Они в свою очередь представили новые видеокарты, процессоры, мониторы, обновление ПО и другое.

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Робот-дворецкий

Стартап Labrador Systems представил собственный вариант домашнего робота.

Разработчики решили не браться за очередного человекоподобного работа со сложными механизмами и искусственным интеллектом, а просто взяли простой бытовой предмет – тумбу – и наделили ее "умными" функциями.

Всего показали две модели: Kaddy и Retriever.

Обе они похожи снаружи: один сделан в форме тумбы, а другой напоминает боковой столик для мелочей.

Тумбы оснащены колесиками и датчиками, а их главной фишкой является способность самостоятельно перемещаться по дому, для этого им не нужны какие-либо пульты управления.

Владелец роботов может внести свои установки в карту их перемещений по дому. Например, можно добавить несколько точек, в которых столик всегда будет останавливаться на время.

Кроме того, можно сделать так, чтобы тумбы периодически объезжали несколько заданных точек, при этом автоматически уклоняясь от помех.

Максимальная нагрузка роботов – до 11 килограммов.

Они могут ездить целый день, а заряжаются ночью.

При этом у Retriever есть дополнительные опции: он умеет опускаться или подниматься по необходимости, а также захватывать грузы специальной транспортной лентой вроде маленького конвейера.

"Умная" тумба от Labrador Systems / Фото Labrador Systems

"Умная" тумба от Labrador Systems / Фото Labrador Systems

"Умная" тумба от Labrador Systems / Фото Labrador Systems

Производитель заявляет, что в первую очередь эти устройства будут полезны людям с ограниченными возможностями или тяжелыми заболеваниями. Kaddy запросто может перемещать по дому их вещи – например, посуду на кухню и обратно, одежду в зону стирки и прочее. Стартап обещает в будущем оснастить свои тумбочки механизированными "руками", которые будут способны, например, взять поднос из холодильника и привезти его владельцу.

Предварительная стоимость обоих роботов определена в 5 000 и 6 800 долларов с возможностью внести предоплату 1 500 долларов и с последующими выплатами остаточной суммы до 36 месяцев.

"Умная" тумба от Labrador Systems: видео

Рюкзак

Что касается второй презентации, то она показала рюкзак Cypress Hero EcoSmart Backpack с поддержкой сервиса Apple "Локатор". Продукт разработала компания Targus. На рынке он появится весной-летом 2022 года. Его стоимость составит 150 долларов.

Рюкзак Cypress Hero EcoSmart Backpack с поддержкой сервиса Apple "Локатор" / Фото Targus

Рюкзак оснастили встроенным отслеживающим модулем. Судя по всему, он поддерживает функцию точного поиска, которая позволяет пользователям iPhone 11 и более новых моделей определять позиционирование со звуковой, визуальной и тактильной обратной связью. Apple представила такую ​​возможность в прошлом году с помощью чипа U1 для сторонних производителей.