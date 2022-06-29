TSMC повысит цены на свою продукцию: почему и как это повлияет на стоимость готовых устройств

Тайваньская TSMC, которая занимается производством микросхем по заказу, повысит цены на свою продукцию. Подорожание готовой техники, например смартфонов или планшетов, стоит ожидать уже с 2023 года.

С начала 2023 года услуги TSMC вырастут в цене на 6 процентов. Эта цифра приблизительна, ведь, как отмечают СМИ, все зависит от конкретных литографических технологий. Какие-то из услуг подорожают сильнее, некоторые – меньше.

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Конкретные причины в компании не называют, однако специалисты отрасли предположили, что причина тому – рост цен на электроэнергию. По данным Bloomberg, около 22 000 промышленных предприятий будут покупать электроэнергию на 15 процентов дороже. Это приведет к удорожанию конечной продукции.

В итоге это приведет к удорожанию конечной продукции, покупаемой потребителем.

Отметим, что TSMC производит процессоры для Apple, Qualcomm AMD, Nvidia и других известных мировых брендов.

Оно также является поставщиком других микросхем, поэтому круг клиентов значительно расширяется.

Таким образом, рост цен затронет все сегменты электроники — смартфоны, игровые консоли, ПК, серверы и так далее.

Эта ситуация не является чем-то исключительным. Компании потребительской электроники постоянно повышают цены на свою технику из-за удорожания комплектующих. Сказывается и дефицит чипов, который до сих пор не удается преодолеть общими усилиями всех мировых производителей, ведь спрос неуклонно растет, а очереди на поставки растягиваются на годы вперед. Сегодня трудно сказать, насколько дороже для покупателей станут смартфоны и другие гаджеты. Однако они точно подорожают уже в следующем году.