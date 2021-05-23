Не успела IBM погреться в лучах славы после заявлений об освоении 2-нанометрового техпроцесса, как лавры лидера перетягивает на себя один из крупнейших производителей процессоров – тайваньская компания TSMC. Для освоения одного нанометра привлекли специалистов из сильнейших американских учебных заведений и Национального университета Тайваня.

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Что известно

Сейчас процессоры для смартфонов, ноутбуков и компьютеров делают на техпроцессе в 5-7 нанометров. Это всего в 80-100 раз больше размера отдельных атомов. В 2022 году TSMC планирует перейти на техпроцесс в три нанометра.

Уменьшение техпроцесса позволяет вместить в процессор больше транзисторов. В целом, чем меньше техпроцесс, тем выше производительность процессора и тем меньше он потребляет энергии при работе.

Чтобы покорить рубеж в 1 нанометр, исследователи заменили привычный для процессоров кремний на висмут и сульфид молибдена.

Из них изготовили "двумерные" транзисторы, толщина которых составляет один или несколько атомов.

Ранее такие транзисторы не могли заставить передавать ток друг другу, но оказалось, что для этого достаточно было подобрать нужные материалы.

Правда, из полученных транзисторов пока нельзя собрать полноценную электронную схему, это только опытные тестовые образцы. До внедрения нового техпроцесса в производство пока далеко.

Чтобы примерно оценить, насколько выгодным для технологического мира есть такая разработка, достаточно сказать, что уже упомянутая IBM, которая недавно выпустила первую готовую пластину с процессорами на 2-нанометровом техпроцессе, обещает снижение энергопотребления на 75 процентов и повышение производительности на 45 процентов по сравнению с 7-нанометровыми чипами. Для однонанометрових чипов эти цифры будут еще выше.