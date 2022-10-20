Подавляющее большинство смертей в результате автономного вождения вызвано автомобилями Tesla

Согласно новым данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), в период с мая по сентябрь 2022 в авариях с участием транспортных средств, использующих автоматизированные системы вождения, погибли десять человек. Все они связаны с автомобилями Tesla.

Пока до сих пор точно не определено, виноваты ли в каждом случае самые автоматизированные функции вождения, или все же водитель-человек. Напомним, что Tesla подчеркивает, что водитель должен быть готов в любой момент взять управление транспортом на себя.

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Подробнее об авариях с участием автомобилей Tesla

Четыре из этих аварий произошли с участием мотоциклов, что, по мнению AP, является симптомом более широкого увеличения количества аварий со смертельным исходом с участием мотоциклистов, связанных с автопилотом Tesla и его обманчивым названием "Полное самостоятельное вождение".

Я думаю, что существует достаточно четкая модель плохого поведения со стороны Tesla, когда дело доходит до выполнения указов (федерального) закона о безопасности, а NHTSA просто сидит сложа руки. Сколько смертей мотоциклистов нам нужно увидеть?

– сказал Майкл Брукс, исполнительный директор Центра автомобильной безопасности, в интервью агентству AP.

Возмущение Брукса не безосновательно, учитывая, как долго федеральный регулятор и другие ведомства США следили за безопасностью Tesla, и как рано стало очевидно, что технология автономного и вспомогательного вождения автопроизводителя может быть недостаточно безопасной или надежной во многих условиях.

Расследование инцидентов

В конце концов NHTSA наконец-то открыла свое расследование по автопилоту Tesla. Это произошло в прошлом году после того, как автомобили, оснащенные этой технологией, неоднократно въезжали в припаркованные авто экстренные службы. С этого времени ведомство расширило сферу своего расследования в 2022 году, приблизившись к потенциальному отзыву эпических масштабов.

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В 2020 году Национальный совет по безопасности на транспорте США (NHTB), независимое федеральное агентство, рекомендовал NHTSA и Tesla ограничить использование автопилота в областях, где он может безопасно функционировать. Также говорилось о том что Tesla должна внедрить лучшие системы, направленные на концентрацию внимания водителей. До сих пор из этих рекомендаций ничего не было реализовано.

В защиту Tesla, как отмечает NHTSA, автопроизводитель посылает отчеты об авариях в режиме реального времени, в то время как многие другие автопроизводители этого не делают, хотя почти все они были проинструктированы сообщать об авариях с участием технологий автономного вождения в течение суток в любом случае.