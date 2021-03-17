Рік карантину багатьох українців “затягнув” і інтернет. Це доводять і дослідження. За рік карантину кількість українських користувачів в соцмережах зросла на 7 мільйонів і досягла 60% населення країни.

Так, на початку 2020 року в Україні було 19 мільйонів користувачів соцмереж. А в 2021 цифра досягла 26 мільйонів. Зараз в соціальних мережах зареєстровані 60% населення країни, в той час, коли у січні 2020 було трохи більше 40%.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією GlobalLogic.

Детальніше про соцмережі

З 2019 року кількість українців в Instagram зросла на 22%, а в Facebook — на 7%. Зараз ними користується 14 і 16 мільйонів українців відповідно.

За останній рік зросла і українська аудиторія соціальної мережі TikTok, досягнувши 16% користувачів. Загалом її зростання склало 500%.

При цьому найпопулярнішою соцмережею залишається YouTube з охопленням 96% користувачів в Україні. В середньому на сайті вони проводять близько 40 хвилин в день.

"Під час карантину все більше користувачів почали реєструватися в соціальних мережах, причому не тільки для спілкування, а й для роботи й творчості", — пояснила Юлія Штукатурова, Vice President, Engineering, GlobalLogic.