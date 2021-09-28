Трудно потерять и легко найти: Gazer представила пульт телевизора, который никогда не потеряется

Даже нужные функции могут потерять актуальность, если их трудно найти и включить. Новый пульт от Gazer RC15 решил одну из самых больших проблем всех дистанционок.

Новинка существенно расширяет функционал линейки смарт телевизоров фирмы Gazer. Пульт дистанционного управления совместим со всеми моделями умных телевизоров бренда на ОС Android 9 и оснащен интересными и полезными функциями.

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Чем особый пульт от Gazer

Пульт Gazer RC15 оборудован динамиком и микрофоном. Это дает ему возможность воспринимать голос и издавать звук. В то же время разработчик добавил функцию поиска, которая и является главной изюминкой новинки. Благодаря этой функции найти дистанционное устройство можно за считанные секунды: достаточно нажать кнопку на телевизоре – и пульт "откликнется".



Пульт Gazer RC15 получил функцию поиска / Фото Gazer

Также разработчик добавил уже не новую, но часто такую ​​нужную и удобную функцию, которой не хватает многим пультам – функцию аеромиши. Это существенно упростит и ускорит ввод символов на клавиатуре и нажатия других кнопок. Гироскопический датчик позволяет управлять курсором на ТВ на расстоянии от экрана, одним только взмахом руки.

Кстати, новый пульт от Gazer можно легко превратить в геймпад для игр – нужно всего лишь повернуть его в горизонтальное положение. Кнопки расположены так, чтобы все горячие клавиши было удобно нажимать, как в стандартном геймпаде.



Пульт легко превратить в геймпад / Фото Gazer

Для максимального удобства и скорости можно использовать голосовой поиск. Он помогает не только выбирать фильмы, но и включать приложения.