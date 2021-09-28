Новинка существенно расширяет функционал линейки смарт телевизоров фирмы Gazer. Пульт дистанционного управления совместим со всеми моделями умных телевизоров бренда на ОС Android 9 и оснащен интересными и полезными функциями.

Интересно Как выбрать телевизор и не потеряться в технологиях: разница между OLED, QNED и Nanocell

Чем особый пульт от Gazer

Пульт Gazer RC15 оборудован динамиком и микрофоном. Это дает ему возможность воспринимать голос и издавать звук. В то же время разработчик добавил функцию поиска, которая и является главной изюминкой новинки. Благодаря этой функции найти дистанционное устройство можно за считанные секунды: достаточно нажать кнопку на телевизоре – и пульт "откликнется".



Пульт Gazer RC15 получил функцию поиска / Фото Gazer

Также разработчик добавил уже не новую, но часто такую ​​нужную и удобную функцию, которой не хватает многим пультам – функцию аеромиши. Это существенно упростит и ускорит ввод символов на клавиатуре и нажатия других кнопок. Гироскопический датчик позволяет управлять курсором на ТВ на расстоянии от экрана, одним только взмахом руки.

Кстати, новый пульт от Gazer можно легко превратить в геймпад для игр – нужно всего лишь повернуть его в горизонтальное положение. Кнопки расположены так, чтобы все горячие клавиши было удобно нажимать, как в стандартном геймпаде.



Пульт легко превратить в геймпад / Фото Gazer

Для максимального удобства и скорости можно использовать голосовой поиск. Он помогает не только выбирать фильмы, но и включать приложения.