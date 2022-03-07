О том, как начался этот спор между Скоттом Келли и Рогозиным, мы рассказали в одном из предыдущих материалов. Найти его можно по ссылке. 24 канал в последствии следил за развитием событий.

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Скотт Келли не останавливается

Еще до того как чиновник оккупантов, который и сам любит иронизировать в адрес других, среагировал на шутку о McDonald's, Скотт Келли успел опубликовать другой твит – тоже на русском.

"Димон, я думал, Россия заблокировала Твиттер. У тебя что, VPN, или просто ты такой особенный?"

О чем идет речь? Дело в том, что после начала нового вторжения на территорию Украины, в сеть начали массово просачиваться фотографии и видеозаписи российских потерь, а также сообщения с правдивой информацией о войне, которая противоречит той пропаганде, которую оккупанты транслируют по своим каналам. Поэтому власти заблокировали Twitter и некоторые другие ресурсы на всей территории России, а теперь, возможно, готовятся вообще отключиться от глобального интернета.

Реакция Рогозина

Судя по всему, твиты астронавта NASA не на шутку разозлили Рогозина. Сначала он опубликовал ответ:

Отвалы, придурок! Гибель МКС будет на твоей совести, не иначе,

– написал глава Роскосмоса.

Публикация исчезла очень быстро – Рогозин самостоятельно удалил ее. Однако как известно, что попало в интернет, там и остается: пользователи успели сделать скриншоты.

"Димон, ты почему удалил этот твит? Не хочешь, чтобы все увидели, какой ты в сущности ребёнок?" – спрашивает Келли.

Неясно, кому принадлежит этот скриншот, опубликованный астронавтом. Вероятно, он нашел его в сети или кто-то из украинских пользователей передал его ему. Ведь на скриншоте можно увидеть украинский интерфейс. А интерфейс у самого Келли, как позже станет ясно, настроен на английский язык.

Финальным аккордом в этой истории, по крайней мере, до настоящего момента стало блокирование. Дмитрий Рогозин забанил Скотта Келли:

"Что, Димон, правда глаза колет?" – написал американец, прикрепив скриншот, на котором виден язык интерфейса его твиттера.