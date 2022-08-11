СМИ сообщили о загадочном взрыве в компании Google, за которым последовали сбои в работе

Пользователи в разных частях света столкнулись со сбоями в работе сервисов Google 9 августа. Ему предшествовал "загадочный взрыв" в одном из центров обработки данных. Однако компания отрицает связь между этими событиями.

Инцидент назвали "электрическим взрывом". Сообщается, что он вызвал хаос в одном из центров обработки данных в Каунсил-Блаффс, штат Айова, серьезно ранив троих электриков.

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Что говорит Google

По словам представителей компании, эти два инцидента совершенно не связаны друг с другом, хоть и произошли примерно в одинаковое время.

По данным SFGATE, случай с электричеством произошел 8 августа в 17:32, а сбои, по информации Bloomberg, начались с 21:00 того же дня, достигнув пика в 21:41.

Последние компания объясняет обновлением программного обеспечения, пишет The Guardian.

Все, от Gmail до Google Maps, внезапно прекратило работу, и пользователи, пытавшиеся получить доступ к ним и другим службам Google, встречали коды ошибок.

Что касается взрыва, то электрики дежурили на соседней подстанции, когда он произошел. Это было явление, известное как вспышка дуги.

Причина еще выясняется, однако известно, что все три работника получили сильные ожоги.

Вспышка дуги (Flash Arc, дуговая вспышка) возникает, когда ток по какой-то причине проходит по воздуху через обнаженный электрический проводник к земле или другому проводнику с более низким напряжением. Вспышка дуги может произойти из-за повреждения изоляции, искры, падения инструментов или активации цепи с большой силой тока. Соединение создает чрезвычайно горячую плазму, которая наносит серьезный вред вокруг. Такие вспышки могут приводить даже к полноценным взрывам, генерируя своеобразную шрапнель.

Мы знаем об электрическом инциденте, который произошел сегодня в центре обработки данных Google в Каунсил-Блаффс, штат Айова, в результате чего ранены три человека, которые сейчас находятся на лечении,

– сказал SFGATE представитель Google.

Других деталей пока нет, компания ведет расследование.