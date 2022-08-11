СМИ сообщили о загадочном взрыве в компании Google, за которым последовали сбои в работе
Источник:Futurism
Пользователи в разных частях света столкнулись со сбоями в работе сервисов Google 9 августа. Ему предшествовал "загадочный взрыв" в одном из центров обработки данных. Однако компания отрицает связь между этими событиями.
Инцидент назвали "электрическим взрывом". Сообщается, что он вызвал хаос в одном из центров обработки данных в Каунсил-Блаффс, штат Айова, серьезно ранив троих электриков.
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Что говорит Google
- По словам представителей компании, эти два инцидента совершенно не связаны друг с другом, хоть и произошли примерно в одинаковое время.
- По данным SFGATE, случай с электричеством произошел 8 августа в 17:32, а сбои, по информации Bloomberg, начались с 21:00 того же дня, достигнув пика в 21:41.
- Последние компания объясняет обновлением программного обеспечения, пишет The Guardian.
- Все, от Gmail до Google Maps, внезапно прекратило работу, и пользователи, пытавшиеся получить доступ к ним и другим службам Google, встречали коды ошибок.
- Что касается взрыва, то электрики дежурили на соседней подстанции, когда он произошел. Это было явление, известное как вспышка дуги.
- Причина еще выясняется, однако известно, что все три работника получили сильные ожоги.
Мы знаем об электрическом инциденте, который произошел сегодня в центре обработки данных Google в Каунсил-Блаффс, штат Айова, в результате чего ранены три человека, которые сейчас находятся на лечении,
– сказал SFGATE представитель Google.
Других деталей пока нет, компания ведет расследование.