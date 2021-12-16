YouTube за время своего существования собрал множество видеороликов самой разной тематики. Здесь есть выпуски новостей, обзоры техники, интересные интервью и серьезные научные исследования. Однако ролики, набравшие 1 000 000 000 000 просмотров, не относятся ни к одной из этих категорий.

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Триллион просмотров

Google в своем блоге сообщает, что рекордсменом стали видео об игре Minecraft.

Чтобы сообщить об этом достижении, компания даже создала специальный ролик: видео

В этом году Minecraft YouTube преодолел почти невероятный рубеж: видеоролики, связанные с игрой, были просмотрены более одного триллиона раз. Если бы каждый из этих триллионов просмотров длился всего одну секунду, это в сумме составило более 30 тысяч лет. Если бы каждый просмотр был квадратным блоком в Minecraft размером 12 дюймов, вы могли бы построить структуру, простирающуюся от Земли до Солнца и обратно – с запасом около семи миллионов миль. Вот насколько велик один триллион просмотров,

– написала Google.

Судя по всему, в этой статистике были учтены не только официальные видео на канале Minecraft, но и ролики других авторов, снятые и смонтированные в тематике игры. Значительную часть этого триллиона просмотров занимает анимация Minecraft, но кроме них на платформе есть еще немало других видео об этой игре, таких как летсплеи, стримы и прочее.

Больше всего, пишет источник, поражает один факт: большинство этих просмотров было набрано за последние два года. Более восьми лет понадобилось, чтобы видео Minecraft набрали до 500 миллиардов просмотров, но меньше двух, чтобы удвоить эту цифру и достичь одного триллиона.