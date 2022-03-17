Трибунал ждет: в Украине запустили специальный сайт для сбора улик против России
Источник:Минцифры
С 24 февраля, когда Россия начала массовый ввод войск и активную войну против Украины, мы понесли непоправимые человеческие потери и разрушения на миллиарды долларов. За все это оккупант должен ответить.
Новый портал предназначен для сбора улик преступлений путинских войск. Все они будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.
Интересно єВорог – новый Telegram-бот от Минцифры для сообщений о вражеских войсках и технике
Что известно
- Отправить собственные доказательства может любой желающий.
- Отправлять призывают все доступные материалы, если вы стали свидетелем боевых действий врага в вашем регионе, насилия, диверсий и т.д.
- Найти сайт можно по этой ссылке.
- Проект реализован Минцифрой совместно с Офисом Президента Украины, Министерством Юстиции, Офисом Генерального прокурора, Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и Киевской школой экономики.
Чем больше доказательств соберем, тем значительнее это углубит наказание агрессора, приблизит нашу победу и вернет справедливость,
– комментируют создатели проекта.
В Минцифры призвали рассказывать о сайте друзьям и знакомым, чтобы ни одно преступление России, совершенное против украинского народа, не было забыто.Напомним, вы также можете рассказать об экологическом ущербе