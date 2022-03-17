Трибунал ждет: в Украине запустили специальный сайт для сбора улик против России

С 24 февраля, когда Россия начала массовый ввод войск и активную войну против Украины, мы понесли непоправимые человеческие потери и разрушения на миллиарды долларов. За все это оккупант должен ответить.

Новый портал предназначен для сбора улик преступлений путинских войск. Все они будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.

Интересно єВорог – новый Telegram-бот от Минцифры для сообщений о вражеских войсках и технике

Что известно

Отправить собственные доказательства может любой желающий.

Отправлять призывают все доступные материалы, если вы стали свидетелем боевых действий врага в вашем регионе, насилия, диверсий и т.д.

Найти сайт можно по этой ссылке.

Проект реализован Минцифрой совместно с Офисом Президента Украины, Министерством Юстиции, Офисом Генерального прокурора, Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и Киевской школой экономики.

Чем больше доказательств соберем, тем значительнее это углубит наказание агрессора, приблизит нашу победу и вернет справедливость,

– комментируют создатели проекта.

В Минцифры призвали рассказывать о сайте друзьям и знакомым, чтобы ни одно преступление России, совершенное против украинского народа, не было забыто.