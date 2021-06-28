Власти Китая начали масштабное наступление на криптовалюты и майнеров. Это началось еще около месяца назад, но недавно ситуация ухудшилась: правительство богатой гидроэнергетикой китайской провинции Сычуань, вместе с Гуанчжоу и провинцией Внутренняя Монголия, приказало майнерам прекратить работу, а поставщиков электроэнергии заставили обесточить фирмы, которые занимаются майнингом. Это заставило начать массовый перенос мощностей в другие страны.

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Китай и криптовалюты

Источник на примере одной из ферм рассказывает как происходит миграция майнеров.

Логистическая компания из Гуанчжоу транспортировала самолетом 3000 килограммов видеокарт и ASIC-систем из Китая в Мэриленд (США).

Она осуществила доставку от двери до двери, стоимость ее составила чуть более 28 000 долларов, с учетом таможенных пошлин.

Как видно, такой переезд обходится добытчикам криптовалют не дешево, но других вариантов нет – иначе их просто закроют.

Что касается США, то Мэриленд и Техас – два наиболее популярных штата для переноски майнингових ферм из Китая: они малонаселенные, к тому же с недорогой электроэнергией.

Интересно, что в США такая практика не вызвала возмущения со стороны общественности. Большинство рассматривает это как смещение центра добычи биткойнов в свою страну из-за рубежа.

По данным телеканала CNBC, 90 процентов мощностей по добыче биткоинов в Китае будет закрыто. Считается, что от 65 до 75 процентов всей мировой добычи этой криптовалюты приходится именно на Китай.