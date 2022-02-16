Три страны – один галеон: кто хочет завладеть сокровищем с корабля, который затонул

Все слышали о Пиратах Карибского моря, которые захватывали или топили корабли ради наживы. И все же чаще корабли тонули не в результате пиратского рейда, а войн между колониальными странами.

Колониальные страны, например, Испания и Британия, часто воевали. А еще они использовали колонии в Южной и Северной Америках для извлечения ценных металлов. Сочетание этих двух факторов повлечет тонны потерянного золота в морях, ведь корабли этих стран тонули во время боевых действий. Так произошло и с галеоном "Сан-Хосе", который перевозил тонны драгоценных металлов и камней. Сегодня на ценности с корабля претендуют три страны: Испания, Колумбия и Боливия.

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Взрыв порохового погреба "Сан-Хосе" в видении художника Самюэля Скотта / Фото Wikipedia

Подробнее о "Сан-Хосе"

Современный город Картахена, Колумбия, в 1708 году принадлежал Испании, ведь это была территория ее колонии. Вблизи города был форт, где хранились драгоценности, которые привезли в основном из Боливии и Перу. А еще в 1708 году бушевала Война за испанское наследие (1701 – 1714 годы), к которой присоединилась даже Великобритания.

В том же 1708 году "Сан-Хосе" в составе так называемого "золотого флота" забрал драгоценности и направился в Испанию. Именно на этом галеоне было сконцентрировано большинство сокровищ, добытых испанцами в Боливии и Перу – лишь золотых монет было загружено на сумму до 11 миллионов песо (около 200 тонн золота). Также на борту были серебряные монеты и драгоценные камни.

В июне 1908 года на испанский "золотой флот" напала британская эскадра под командованием Чарльза Вейджера, состоявшая из шести военных кораблей. Испанцы имели больше кораблей, но они не были боевыми, поэтому они проиграли, а "Сан-Хосе" затонул из-за взрыва порохового погреба. Сегодня обломки галеона оценивают на сумму не менее 14,4 миллиарда долларов.

И в 2015 году эти обломки нашли на дне моря. Они покоятся на глубине 600 – 1000 метров.

Конечно, Колумбия считает их своими и планирует добраться до подводного клада – 10 февраля 2022 года была совершена одна из попыток. Ожидается, что подводная экспедиция обойдется колумбийским властям в 70 миллионов долларов.

Но на обломки "Сан-Хосе" претендует и Испания, ведь галеон принадлежал именно ей. Эти претензии страна озвучила еще в 2015 году.

Требованиям присоединилась и Боливия. Хотя эта страна даже не имеет выхода к морю, но большинство клада, который загрузили на затонувший корабль, были добыты на руднике Потоси, Боливия. Если быть точнее, то на золото и серебро претендует боливийские коренные жители Кхара-Кара, чьих предков, по их словам, заставляли работать на добыче сокровищ.

Вероятнее всего, Колумбия не уступит столь ценный "приз". Поэтому следует ожидать судебных исков по меньшей мере со стороны Испании. Поэтому неизвестно, чем же закончится история "Сан-Хосе" и его сокровищ, которые более 300 лет пролежали на морском дне.