Бесспорно, самыми дорогими программами NASA были как раз пилотируемые. Так происходило из-за разработки новых технологий, долгосрочности таких программ и иногда довольно нетривиальных задач, которые нужно было выполнить. Суммы, которые тратились на программы, были колоссальными.

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Самые дорогие космические программы США

​1. Space Shuttle



Старт шаттла "Колумбия" в рамках миссии STS-1 / Фото NASA Flickr Johnson

Годы разработки и десятки лет эксплуатации, две аварии, унесшие жизни 14 человек. Программа Space Shuttle была кульминацией пилотируемой космонавтики США. Шаттлы выводили спутники в космос, снимали их с орбиты для ремонта, благодаря челнокам проводили обслуживание космического телескопа Hubble и строили Международную космическую станцию.

Первый космический запуск состоялся 12 апреля 1981 года в рамках миссии STS-1. В последний раз челнок улетел в космос 8 июля 2011 года.

За время эксплуатации программа Space Shuttle стоила бюджету США беспрецедентные 200 миллиардов долларов в пересчете на 2010 год. Пока что ни одна другая программа не обходилась США и NASA так дорого.

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2. Международная космическая станция



Международная космическая станция, сфотографированная 4 октября 2018 года / Фото NASA Flickr Johnson

Международная космическая станция – это пока единственная космическая станция, созданная в тесной международной кооперации. Первый модуль МКС, "Заря", был выведен на орбиту в 1998 году.

31 октября 2000 года в космос стартовал космический корабль "Союз ТМ-31", который 2 ноября пристыковался к МКС вместе с первым регулярным экипажем. Именно 31 октября 2000 года – последний день, когда все представители человечества одновременно находились на Земле.

Основную финансовую нагрузку взяла именно Америка. По состоянию на 2015 год, на МКС США потратило около 150 миллиардов долларов в пересчете на курс 2010 года. Поэтому на 2021 год приблизительная сумма расходов выросла до 160 миллиардов долларов. По всей вероятности, МКС скоро станет самой дорогой программой США.

Доподлинно неизвестно, сколько еще будет существовать станция. Вероятно, что к концу десятилетия ее заменят несколько американских частных космических станций. NASA и партнеры переориентируются на новую программу – лунную космическую станцию ​​Gateway.

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3. Программа "Аполлон"



Базз Олдрин, сфотографированный Нилом Армстронгом на Луне / Фото NASA Flickr Johnson

В рамках программы "Аполлон" человек залетел так далеко от Земли, как только мог. Рекорд в настоящее время принадлежит астронавтам пресловутой миссии "Аполлон-13", которые удалились от Земли на 400 171 километр. В рамках программы было совершено 11 пилотируемых полетов, из них 6 полетов – с высадкой на Луне.

На "Аполлоне" работала чуть ли не вся Америка. Всего в работе прямо по программе было привлечено более полумиллиона человек. К 1973 году, когда состоялся последний полет в рамках программы, было израсходовано около 110 миллиардов долларов в пересчете на курс 2010 года.

Еще 1 миллиард долларов потратили на совместную с Советским Союзом программу "Союз-Аполлон", которую тоже можно считать частью программы, ведь были использованы космические корабли "Аполлон" и ракета-носитель "Сатурн-1Б".

Другие космические программы США

Кроме трех вышеописанных программ, пока ни одна не достигла отметки стоимости в 100 миллиардов долларов. Однако новая лунная программа, вероятно, сделает это, ведь на разработку космического корабля "Орион" и ракету-носитель SLS уже потрачено более 20 миллиардов долларов.

Также следует упомянуть космическую станцию ​​"Скайлаб", находившуюся на орбите с 1973 по 1979 год. На нее было израсходовано около 10 миллиардов долларов в пересчете на курс 2010 года. Столько сегодня стоит космический телескоп "Джеймс Уэбб", который до сих пор не запустили, но он сравнялся в цене с "Габблом", который находится на орбите с 1990 года.