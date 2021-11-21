Три мифа о водороде: развенчиваем слухи о перспективной энергетике

Водород – это самый распространенный химический элемент во Вселенной. Также он и самый простой: один протон вращается вокруг одного единственного электрона. История водорода началась около 13,7 миллиарда лет назад, и сегодня человечество рассматривает его как альтернативный источник энергии.

Если водород, например, использовать как топливо для автомобилей, то мы сразу получаем существенные преимущества: 60% энергии водород "отдаст" автомобилю (бензин "отдает" только около 20%), а после сжигания мы получим не пагубный CO2, а H2O – воду. Казалось бы, что это "топливо мечты", но его использование сопряжено с определенными техническими трудностями. А еще вокруг водородной энергетики накопилось полно мифов.

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Мифы о водородной энергетике

1. Водород – это опасно

В 1936 году был построен "Гинденбург", который стал крупнейшим в мире пассажирским дирижаблем. Наполнен он был, конечно, водородом. Летать великану суждено было не долго – 6 мая 1937 года "Гинденбург" потерпел крушение, вспыхнув словно спичка. Ужас аварии прекрасно передают кадры, снятые в тот день.

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Катастрофа унесла жизни 36 человек и надолго вселила уверенность в опасности. Однако мы забываем, что "цеппелин" был огромен и содержал около 200 тысяч кубических метров водорода. Очевидно, что автомобильные баки будут "чуточку" меньше.

Также баки для водорода, которые разрабатывают для использования в автомобилях, имеют огромный запас прочности. В случае утечки легкий водород очень быстро испаряется. Поэтому такая машина будет даже безопаснее, чем, например, современные автомобили на бензине.

2. Водород – грязное топливо

Миф возник тогда, когда о "зеленых технологиях" практически не слышали. Тогда водород получали путем "паровой конверсии" – условно метан (СН4) объединяли с водой (паровой реформинг), что приводило к образованию водорода и углекислого газа, который является парниковым газом. Именно этот процесс с образованием CO2 и стал причиной мысли о бесперспективности водородной энергетики, потому что она загрязняет атмосферу парниковым диоксидом углерода.

Однако сегодня, во времена "зеленых технологий", такая добыча становится все менее актуальной. Во время "паровой конверсии" углекислый газ улавливают специальными фильтрами, не позволяя ему попасть в атмосферу Земли. Также распространенным, но более энергозатратным методом является электролиз – воду (Н2О) подвергают воздействию электрического тока, который расщепляет ее на водород (Н2) и кислород (О2).

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3. Зачем нам водород, если есть электрокары?

Появление на автомобильном рынке Илона Маска и "Теслы" вызвало фурор. Теперь электрокары стали модным, немного футуристическим и доступным видом транспорта. Вслед за "Теслой" другие автомобильные компании начали вкладывать больше сил и средств в "машины на батарейках". Поэтому некоторые задают вопрос: зачем нам водородные автомобили, если есть электрические?

Ответ довольно прост – все на батарейках ездить не может. Это обусловлено ограничениями современных батарей, которые не способны сохранять достаточный объем энергии. Например, гигантские пассажирские авиалайнеры точно не перелетят Атлантику, имея лишь батарейки – их емкости не хватит, чтобы обеспечить самолет достаточным количеством электроэнергии. Еще одной причиной, которая делает невозможным использование электрических самолетов – большой вес батарей. Поэтому требуется эффективное топливо, которым и является водород.

Как уже говорилось выше, водород втрое эффективнее, чем бензин. Также водород – это быстрая заправка, которая весьма актуальна, если мы сравниваем с электрокарами, которые нужно долго заряжать на станциях. А теперь представьте, что нужно зарядить батареи пассажирского авиалайнера. Также для использования Н2 не нужно кардинально менять инфраструктуру заправочных станций и самих автомобилей.