Стоит отметить, что компания все еще тестирует встроенный VPN-сервис. О дате его полноценного запуска пока ничего неизвестно, как и о сроках внедрения других возможностей, о которых дальше пойдет речь. Однако вполне возможно, что хотя бы одна из них увидит свет уже в следующем обновлении.

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Перенос паролей и настроек из Google Chrome при каждом запуске

Компания тестирует функцию импорта данных из браузера Google Chrome в Microsoft Edge при каждом запуске браузера. При этом можно выбирать, какие элементы импортировать:

Закладки.

Историю просмотров.

Сохраненные пароли.

Файлы cookie.

Открытые вкладки.

Настройки.



Расположение новой функции в настройках браузера / Фото Android Police

О переносе расширений речь пока не идет, но функция вполне может появиться в будущем.

Вкладки, перенесенные из Chrome, отображаются в отдельной группе "Импортированные вкладки".



После переноса данных все открытые страницы окажутся в группе "Импортированные вкладки" / Фото Neowin

Как в Telegram: облачное хранение файлов и ссылок

Также в сборнике Microsoft Edge на канале обновления Canary появилась функция под названием Drop. Она позволяет размещать файлы и ссылки в облачном хранилище OneDrive, а также передавать данные между устройствами с помощью браузера. Сейчас для этого используют мессенджеры Viber и Telegram.

Для доступа к Drop необходимо открыть боковую панель, куда можно перетаскивать файлы и создавать заметки с помощью поля "Сообщения". Данные будут синхронизироваться с облаком, но при этом нужно учитывать объем свободного места там.



Доступ к функции Drop происходит через активацию боковой панели / Фото Neowin



Доступ к функции Drop происходит через активацию боковой панели / Фото Neowin



Доступ к функции Drop происходит через активацию боковой панели / Фото Neowin

До конца не понятно, как взаимодействие с сохраненным файлом будет происходить дальше. Вероятно, функция позволит формировать ссылки для скачивания из других браузеров или в мобильном приложении Edge появится новый раздел Drop для скачивания файла на смартфоне.

Сейчас Microsoft тестирует функцию, поэтому она доступна лишь небольшому количеству пользователей. Боковая панель Drop может отсутствовать, даже если версия браузера новейшая.

Автоматическое переключение между личной и рабочей учетной записью

Ресурс Tech Radar сообщает о еще одной полезной возможности, которая позволит автоматически переключаться между личной и рабочей учетной записью.

Возможность будет реализована, чтобы "предоставить пользователям больше гибкости и конфиденциальности при использовании браузера". Больше не придется вручную переключать профили при открытии рабочей ссылки или каких-либо материалов, касающихся частной жизни. Браузер определит это сам.

Как именно Edge будет определять принадлежность ссылки к личной жизни или работе, не объясняют. Возможно, это будет делаться на основе истории браузера. То есть программа будет помнить, из-под какого профиля вы открывали ту или иную ссылку в прошлый раз и в дальнейшем будет самостоятельно переключаться.

Функция, как и другие, находится в стадии разработки. Вероятным сроком ее релиза называют июнь 2022 года.