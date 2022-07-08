Лояльность пользователей к бренду напрямую зависит от того, как работают его устройства. Компании Google в последние годы не везет, поскольку каждый последующий Pixel вызывает лавину жалоб на баги.

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Детали исследования

Источник утверждает, что 36 процентов владельцев смартфонов Pixel уже сейчас готовы перейти на аппарат другого бренда. Все из-за большого количества проблем с пока актуальной линейкой флагманских смартфонов Google.

При этом список проблем, которые были или остаются актуальными, у текущей линейки действительно впечатляет. Среди таких:

Медленный сканер отпечатков пальцев в экране.

Проблемы с зарядкой, которая медленнее, чем у конкурентов. Кроме того, иногда зарядные устройства и шнуры от посторонних разработчиков оказываются несовместимыми. А тот факт, что Google не предлагает зарядное устройство, добавляет еще больше недовольства.

Различные проблемы с экранами, начиная от мерцаний и заканчивая физическими повреждениями без явных на то причин.

Иногда неработающее приложение Android Auto.

Отключение Wi-Fi и многие другие программные и аппаратные проблемы.

Топовые смартфоны Pixel практически всегда отличались большим количеством проблем (чаще всего программных), но текущая линейка, похоже, переплюнула все остальные. Как отмечает TradingPlatforms, Pixel завоевали популярность на ранней стадии, по крайней мере, в течение первых нескольких поколений, но не более. Что выйдет у компании с седьмым "пикселем", увидим уже осенью.