По данным организации, количество подключившихся к интернету людей выросло с 4,1 миллиарда человек в 2019 году до 4,9 миллиарда человек в 2021 году. Отмечается, что росту количества людей, которые используют интернет, способствовала пандемия коронавирусной инфекции.

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В сообщении отмечается, что количество интернет-пользователей возросло более чем на 10% первого года пандемии коронавируса, что является наибольшим годовым приростом аудитории за десятилетие.

Наименьший уровень доступа к интернету в развивающихся странах

Несмотря на это, среди этого количества интернет-пользователей сотни миллионов людей не имеют постоянного доступа к веб-пространству и имеют проблемы из-за некачественного интернет-соединения.

МСЭ будет работать над тем, чтобы подготовить условия для подключения оставшихся 2,9 миллиарда человек. Мы полны решимости сделать так, чтобы никто не остался позади,

– заявил генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао.

По данным МСЭ, росту количества пользователей способствовала вынужденная изоляция людей по всему миру, закрытие школ и других образовательных учреждений, а также необходимость банковского обслуживания онлайн.

Интересный факт! Отмечается, что чаще всего интернет недоступен для жителей бедных стран, почти три четверти жителей 46 наименее развитых стран никогда не пользовались интернетом.

В МСЭ считают, что бедность, неграмотность, проблемы с электричеством и отсутствие навыков работы с электронными устройствами являются основными проблемами людей, которые лишены доступа к цифровым технологиям.