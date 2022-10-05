Код веб-трекера TikTok Pixel обнаружен на ряде американских сайтов с высокой посещаемостью. Среди них такие ресурсы, как Департамент экономической безопасности Аризоны, медицинский журнал WebMD, официальный сайт девочек-скаутов, сайты некоммерческой организации по борьбе с насилием RAINN, сайт третьей по обороту в США сети аптек RiteAid и сайты некоммерческой организации Planned Parenthood.
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За чем следит TikTok
Подобно службам Meta Pixel и Google Analytics, сервис TikTok предназначен для анализа эффективности онлайн-рекламы, и он, конечно, не ограничивается отслеживанием пользователей сервиса коротких видео. Обычно его устанавливают владельцы сайтов, которым необходимы данные по эффективности рекламы в TikTok.
Данными с китайским сервисом обмениваются сотни ресурсов; собираемая информация может содержать IP-адреса пользователей, их уникальные идентификаторы в системе, адреса страниц, которые они посещают, а также их действия на этих страницах: клики на кнопки и ссылки, ввод данных в формы и другие взаимодействия.
Иначе говоря, инструмент позволяет отслеживать, какой процент посетителей пришел из рекламы в TikTok, и какие действия они совершили на соответствующей странице: приобрели какой-то товар, забронировали услугу или прошли регистрацию. Данные о посетителях без учетной записи в TikTok предоставляются рекламодателям в виде сводных отчетов.
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В то же время Патрик Джексон, технический директор компании Disconnect, специализирующейся на кибербезопасности, отметил, что сервис TikTok Pixel используется реже аналогов от Google и Meta.
Представитель TikTok Мелани Босселе заявила ресурсу The Register, что компания использует аналитический сервис только для оценки эффективности онлайн-рекламы, а объем собранных данных регламентируется официальной политикой сервиса.