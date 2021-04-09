Недавно vivo Mobile Communications опубликовала патент девайса, который поможет мониторить здоровье и отслеживать физическую активность.

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Согласно описанию патента, это нательный девайс. На внутренней стенке устройства установлен датчик измерения давления.

Что известно о vivo Ring

Кольцо получит встроенный датчик движения и сможет определять давление, которое создает девайс, для получения соответствующей связи между давлением и весом. Затем он использует специальный алгоритм для отслеживания изменения веса пользователя в режиме реального времени.

Фитнес-трекер vivo Ring / Фото Gizchina

Относительно того, когда это устройство может выйти на рынок, об этом информации пока нет. Но это точно интересный этап на рынке нательной электроники.