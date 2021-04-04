Рекламные изображения с Huawei Band 6 появились в китайской соцсети Weibo. Как видим, он сможет похвастаться узкими рамками вокруг дисплея.

Интересно Xiaomi Mi Band 6 уже получил обновление в первый день продаж

По слухам, фитнес-трекер появятся на рынке уже в апреле.

Что известно о Huawei Band 6

Трекер получит 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей. Он будет почти в полтора раза больше, чем дисплей предшественника. Экран будет занимать почти всю площадь лицевой поверхности Huawei Band 6.

Как говорят истоки, время его автономной работы будет достигать двух недель. Band 6 станет первым фитнес-браслетом Huawei, который поддерживает круглосуточный мониторинг кислорода в крови. Кроме того, он сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, а также обеспечит мониторинг сна и давления.

Устройство будет поддерживать 96 режимов тренировок. Также он получит модуль NFC и возможность удаленного управления камерой смартфона.