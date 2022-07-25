Прежде, чтобы передать на телевизор изображения с постороннего устройства, необходимо подклеивать дополнительные кабели или переходники. Однако современные телевизоры имеют все больше встроенных функций (например, поддержка AirPlay или Chromecast). Сегодня попробуем разобраться, как сделать все удобно и быстро.

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Если у вас iPhone

Приставка Apple TV 4K

Часто бывает так, что лучший способ расширить возможности аппаратного обеспечения Apple – это... купить больше оборудования Apple. Это верно и с iPhone: чтобы получить бесперебойный, универсальный и беспрепятственный опыт просмотра содержимого с iPhone на экране телевизора, вам может понадобиться приобрести Apple TV 4K box.

Когда Apple TV 4K подключен к телевизору, включен и подключен к той же сети Wi-Fi, что и ваш iPhone, приставка будет отображаться как целевой пункт назначения каждый раз, когда вы нажмете кнопку AirPlay в приложении для аудио или видео (это стрелка, которая указывает вверх на прямоугольник). В некоторых приложениях кнопка AirPlay находится в меню "Поделиться" (стрелка, выходящая из квадратика).



Apple TV 4K поможет распространить изображение с iPhone на телевизор / Фото Apple

Вы также можете отображать изображения на экране iPhone на Apple TV 4K с помощью AirPlay. Перетащите вниз в правом верхнем углу iOS, чтобы открыть Центр управления, а затем коснитесь кнопки Screen Mirroring (это два прямоугольника рядом). Для подключения выберите Apple TV 4K из списка.

Встроенный AirPlay

В последние годы Apple позволила производителям телевизоров встраивать AirPlay прямо в свои устройства, так что вам больше не обязательно нужна приставка Apple TV 4K, если ваш телевизор поддерживает эту возможность из коробки.

Логика подключения в таком случае та же, что описан выше алгоритм: телевизор должен быть подключен к той же сети Wi-Fi, что и iPhone, и он появляется каждый раз, когда вы нажмете кнопки AirPlay или Screen Mirroring.

Важно! Сначала рекомендуется убедиться, что ваше устройство поддерживает такую возможность. Для этого Apple имеет список телевизоров, официально поддерживающих AirPlay. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

Apple и Chromecast

Что касается устройств Google Chromecast, то здесь нет встроенной поддержки трансляции с iOS или собственных приложений Apple. Любой контент перенести со смартфона на телевизор не получится, но большинство программ сторонних разработчиков на iPhone (включая YouTube, Netflix и Spotify) будут отображать кнопку трансляции: нажмите ее, чтобы увидеть Chromecasts (и телевизоры с поддержкой Chromecast), подключенные в одну сеть Wi-Fi, и начать транслировать аудио или видео через них.

Если у вас смартфон на Android

Приставка Google Chromecast

Определить лучший способ использования Android устройства всегда сложнее, поскольку, конечно, существуют отличия между производителями и версиями системы. Однако Chromecast поддерживается почти повсюду, и это один из самых простых способов перенести содержимое из телефона на экран телевизора.

Если ваш телевизор не поддерживает Android или технологии Chromecast из коробки – подключите устройство Google Chromecast к телевизору через HDMI, убедитесь, что телефон Android подключен к той же сети Wi-Fi, и устройство появится, когда вы коснитесь кнопки трансляции ( это походит на прямоугольник с маленькой волной Wi-Fi в углу). Большинство приложений Android, которые могут воспроизводить аудио или видео, будут отображать эту кнопку.



Приставка Google Chromecast – хороший выбор для старых телевизоров / Фото Google

Вы также можете использовать Chromecast, чтобы отображать все, что есть на экране Android, на экране телевизора.

Вам нужно установить Google Home для Android.

Найдите и выберите Chromecast на главном экране Home.

Затем выберите "Транслировать мой экран".

Chromcast

Chromcast также поддерживается телевизорами под управлением операционной системы Android. Функционал практически такой же, как и описанные выше способности. Все, что нужно – подключить смартфон или планшет к той же сети Wi-Fi, что и телевизор.

Далее можно отображать экран прямо со смартфона демонстрируя галерею фото и видео, передавать отдельные изображения или просматривать фильмы, как с устройства, так и из приложений типа Netflix или YouTube (в этом случае советуем установить соответствующие приложения и на телевизор).



Вводить название фильма на телевизоре с пульта – плохая идея / Фото Unsplash

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Конечно, можно сразу найти нужный фильм в приложении на телевизоре и включить просмотр там, но первые несколько попыток ввести название фильма в приложении Netflix или название канала на YouTube с пульта телевизора навсегда отразят вам желание повторять этот опыт.