Transcend представила модули DDR5 для ноутбуков, настольных ПК и серверов
Источник:Transcend
Компания Transcend анонсировала новые модули оперативной памяти стандарта DDR5 для широкого спектра оборудования. Это могут быть настольные ПК, ноутбуки, медиа-центры и устройства бизнес-класса.
Доступны настольные DIMM и ECC DIMM, мобильные SO-DIMM и ECC SO-DIMM, а также решения Registered DIMM для серверов и настольных рабочих станций. В зависимости от модификации емкость модулей составляет 8, 16 и 32 Гбайт.
Не пропустите Армия США остановила разработку супердальнобойной пушки, которая могла бы стрелять на 1850 километров
Рабочая частота начинается с 4800 МГц при питающем напряжении 1,1 В. Сейчас организовано массовое производство изделий, кроме того, выполняются разнообразные тесты на совместимость.
Особенностью новых модулей DDR5 является наличие встроенной интегральной схемы управления питанием (PMIC) для точной передачи данных и повышения энергоэффективности. Также предусмотрены средства автоматического устранения ошибок On-die ECC.
Интересно, что на память Transcend DDR5-4800 DRAM предоставляется пожизненная гарантия.
Новые санкции для России от Тайваня
Напомним, что власти Тайваня, являющегося одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковой продукции, в частности процессоров, ввели новые санкции против России и Беларуси.
В список запрета на экспорт добавили чипы с тактовой частотой более 25 мегагерцев. Кроме того, под санкции подверглось и литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем.
Прочие технологические санкции против России:
- Компания Siemens ушла с российского рынка спустя почти 170 лет работы. Всю свою работу на рынке кафиров компания остановила еще в марте. Тогда прекратила новые поставки.
- В России и Беларуси не будут транслироваться Олимпийские игры 2026 и 2028 годов. Страны не были допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр.
- Huawei остановила продажи оборудования в Россию и не реагирует на запросы на поставку. Теперь операторы обсуждают большие иски к одному из вендоров, чтобы заставить других пойти на сотрудничество, но эксперты и юристы сомневаются в эффективности такой стратегии.
- Российские аэропорты теряют оборудование для досмотра багажа и пассажиров. Читайте, какими будут последствия.
- Также мы рассказали, почему Китай не поможет России с полупроводниками.