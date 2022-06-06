Доступны настольные DIMM и ECC DIMM, мобильные SO-DIMM и ECC SO-DIMM, а также решения Registered DIMM для серверов и настольных рабочих станций. В зависимости от модификации емкость модулей составляет 8, 16 и 32 Гбайт.

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Рабочая частота начинается с 4800 МГц при питающем напряжении 1,1 В. Сейчас организовано массовое производство изделий, кроме того, выполняются разнообразные тесты на совместимость.

Особенностью новых модулей DDR5 является наличие встроенной интегральной схемы управления питанием (PMIC) для точной передачи данных и повышения энергоэффективности. Также предусмотрены средства автоматического устранения ошибок On-die ECC.

Интересно, что на память Transcend DDR5-4800 DRAM предоставляется пожизненная гарантия.

Новые санкции для России от Тайваня

Напомним, что власти Тайваня, являющегося одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковой продукции, в частности процессоров, ввели новые санкции против России и Беларуси.

В список запрета на экспорт добавили чипы с тактовой частотой более 25 мегагерцев. Кроме того, под санкции подверглось и литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем.

Прочие технологические санкции против России: