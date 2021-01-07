Республиканец Дональд Трамп пытается восстановить свою страницу в Твиттере. Политик удалил несколько постов, за которые его заблокировали.

Что со страницами Трампа в соцсетях

Доступ к аккаунтам могут восстановить 7 января во второй половине дня, сообщает Bloomberg.

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Страницу Трампа в Фейсбуке заблокировали на 24 часа, а Твиттере – на 12 часов. Чтобы разблокировать аккаунты, Трамп должен удалить свои сообщения, которые могут провоцировать насилие.

Дело в том, что Трамп призвал своих сторонников выходить на протесты. Затем политик писал о фальсификациях и требовал своих сторонников "запомнить этот день".

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