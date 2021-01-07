Трамп пытается восстановить свою страницу в Твиттере
Республиканец Дональд Трамп пытается восстановить свою страницу в Твиттере. Политик удалил несколько постов, за которые его заблокировали.
Что со страницами Трампа в соцсетях
Доступ к аккаунтам могут восстановить 7 января во второй половине дня, сообщает Bloomberg.
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Страницу Трампа в Фейсбуке заблокировали на 24 часа, а Твиттере – на 12 часов. Чтобы разблокировать аккаунты, Трамп должен удалить свои сообщения, которые могут провоцировать насилие.
Дело в том, что Трамп призвал своих сторонников выходить на протесты. Затем политик писал о фальсификациях и требовал своих сторонников "запомнить этот день".
Беспорядки в США: что известно
- В Вашингтоне 6 января вспыхнули протесты сторонников Трампа, которые впоследствии переросли в беспорядки.
- Люди ворвались в Капитолию, где заседал Конгресс. Поэтому заседание срочно остановили.
- Во время столкновений в доме Конгресса застрелили женщину, а нескольких человек – ранили.
- Однако, когда в Вашингтоне начал действовать комендантский час, митингующие разошлись.
- Впоследствии заседание возобновили, а 7 января Байдена все же объявили официально президентом.
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