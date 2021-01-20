В 2019 году бывшего работника Google Энтони Левандовски приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Его признали виновным по делу о краже коммерческой тайны. Однако сейчас Дональд Трамп решил помиловать Левандовски.

В свой последний рабочий день Дональд Трамп выдал ряд помилований (всего 73 человека), среди которых был и Энтони Левандовски, сообщает Engadget.

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Как заявили в Белом Доме, помилование Левандовски поддержали миллиардеры Питер Тиль и Палмер Лаки. Также там добавили, что инженер "заплатил значительную цену за свои действия и планирует посвятить свою деятельность продвижению общественного блага".

Детали дела Левандовски

Энтони Левандовски работал в компании Google с 2009 по 2016 год. Там он занимался разработкой технологий для беспилотников.

После того, как инженер покинул техногиганта, он основал собственный стартап Otto. Сервис занимался производством беспилотных грузовиков. Впоследствии Левандовски продал идею компании Uber. А после этого Waymo (дочерняя компания Google), обвинила Uber в краже технологий.

Позже специалисты поняли, что перед увольнением Левандовски скопировал данные о беспилотниках, над которыми работала Google. Именно эту информацию он и продал Uber.