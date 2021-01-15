Администрация Дональда Трампа активна и в последнюю неделю своей работы. 14 января стало известно, что США расширили санкционный список против Китая – туда попали 9 компаний, якобы сотрудничающих с китайской оборонной отраслью.

США наложили на китайские компании новую порцию санкции

Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против 9 компаний из Китая. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте оборонного ведомства США 14 января.

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Среди этих предприятий, например, и всемирно известный производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi , а также авиастроитель Comac и другие авиационные структуры.



Список компании, на которые США наложили санкции с 14 января / Скриншот с сайта минобороны США

По условиям санкций, инвесторы из США, которые вложились в эти компании из Китая, к 11 ноября 2021 обязаны избавиться там от своих долей.

Почему именно эти компании попали под санкции

Добавленные к американскому "черному списку" компании, по мнению Белого дома, работают на военную промышленность Китая.

Список, кстати, составляют с 1999 года. Туда внесли уже 35 компаний – например, нефтяную корпорацию CNOOC и крупнейшего производителя кораблей в Китае SMIC.