Toyota создала универсальный энергоблок, который можно применять где угодно
Компания Toyota спроектировала энергетический блок универсального типа. Его можно будет применять как удобный источник энергии везде – в зданиях, машинах, бытовом оборудовании.
Источник:Toyota
Вопросы альтернативной энергетики касаются не только сферы транспорта и мобильных гаджетов. Правительства Японии и Южной Кореи поощряют подобные решения и для городской среды в целом.
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Как работает новая технология
Основой новинки являются водородные топливные элементы, которые можно собирать в каскад в зависимости от модели энергоблока. В корпусе размещены система водяного охлаждения и воздушный насос. Процесс преобразования водорода в электроэнергию происходит автоматически, пользователю нужно только подключать резервуары с газом для пополнения запасов, а также обеспечивать доступ к воде и воздуху.
Энергоблок получил название "FC Modules". Он будет выпускаться в двух форматах. Вертикальный вариант – 90x630x690 миллиметров весом 250 килограммов, и горизонтальный блок – размером 1270x630x410 миллиметров весом 240 килограммов.
Горизонтальный энергоблок FC Modules / Фото Toyota
Для каждого формата предусмотрены версии мощностью 60 и 80 кВт с рабочим диапазоном напряжений 400-750 В. Эти энергоблоки можно применять для подзарядки других аккумуляторов или напрямую подключать к ним электроприборы.
При необходимости из нескольких энергоблоков можно собрать источник энергии любой мощности.
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