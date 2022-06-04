Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования

Компания Toyota Motor хорошо известна как производитель автомобилей. И хотя большого успеха в разработке серийных электромобилей она не добилась, гибриды компания производит давно и опыт работы с тяговыми батареями имеет. Теперь Toyota решила предоставить стационарную систему хранения электроэнергии для домашнего использования.

Географическая специализация нового для Toyota решения отражена даже в названии системы O-Uchi Kyuden, а также адаптации к местному стандарту электросетей с напряжением 100 вольт. Защищенный от атмосферного воздействия корпус батареи позволяет устанавливать ее на улице, рассчитанную на работу в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45 градусов по шкале Цельсия.

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Сама батарея имеет габаритные размеры 1142х341х432 мм и весит 142 кг, имеет емкость 8,7 кВт/ч и способна питать потребителей совокупной мощностью 5,5 кВт. В состав системы также входит блок гибридного управления электропитанием весом 33 кг, трансформатор массой 9 кг для постоянного тока, а также идентичный по массе адаптер для подключения транспортного средства. Последнее может использоваться как для зарядки собственной тяговой батареи, так и для питания домовой сети при отключении централизованного электроснабжения. В этом случае, правда, мощность подключаемых бытовых потребителей не сможет превышать 1,1 кВт.



O-Uchi Kyuden System / Фото Toyota

Для управления системой разработано и фирменное приложение для смартфонов, но оно пока доступно только на японском языке. В продажу новинка поступит уже в августе, но только на территории Японии. Распространение системы на местном рынке займутся строительными компаниями.

Tesla и другие конкуренты

Напомним, что Tesla свои бытовые системы хранения электроэнергии Powerwall распространяет с 2015 года, позже к этой компании присоединились Mercedes-Benz и Renault. Как правило, подобные системы оснащаются тяговыми аккумуляторами, что позволяет продлить их жизненный цикл.

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Больше месяца назад Илон Маск передал Украине солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall. Все это время они снабжают электроэнергией критическую инфраструктуру на Киевщине.

На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений. Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.