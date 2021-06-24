Toyota показала робота-официанта: он может работать даже с отражениями

Научно-исследовательский институт Toyota (TRI) представил робота, который способен решать бытовые задачи. Среди прочего заявлены также функции распознавания прозрачных и светоотражающих поверхностей и взаимодействие с ними.

Большинство роботов реагируют только на объекты вокруг себя и не могут различать отражения. Это особенно заметно на примере умных пылесосов с лидарами — при встрече с зеркалом они пытаются проникнуть сквозь него, строя ложную карту помещения.

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Что предлагает Toyota

Исследователи Toyota утверждают, что решили проблему и продемонстрировали рабочий прототип человекоподобного робота. Он анализирует поверхности во время движения и способен убирать предметы с пути, которые ему мешают, даже если они прозрачны как стакан.

Робота научили аккуратно протирать столы, взаимодействовать с различными материалами и снимать свои действия на камеру.

Смотрите демонстрацию возможностей робота: видео

При разработке использовали новый метод восприятия трехмерной геометрии. Для этого робота обучали большим объемам синтетических данных, чтобы машина могла учитывать неожиданные для себя результаты и находить решения.

Исследователи продолжают работу над интеллектом робота и уже заявляют, что такая машина рано или поздно может появиться в каждой семье.