Тотальная изоляция России: основатель Monobank Дмитрий Дубилет объявил о новом проекте

Дмитрий Дубилет на своем телеграм-канале опубликовал анонс проекта под названием "Total Isolation of russia". Предприниматель призвал приобщаться всех желающих к повсеместной изоляции оккупантов.

Цель нового проекта – добиться тотальной изоляции России абсолютно во всех индустриях и по всем регионам от цивилизованного мира. Авторы хотят, чтобы ведение бизнеса с агрессором было таким же неэтичным, как использование, например, детского труда или неэкологичное производство.

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Суть проекта

По словам Дмитрия Дубилета, хотя многие компании уже разорвали связи с Россией, все же некоторым до сих пор трудно решиться на такой шаг. Поэтому им нужно "помочь".

Мы не будем ждать, пока нерешительные правительства объявят России тотальные санкции. Мы начнем системную кампанию постоянного давления на руководителей компаний по всему миру и по всем индустриям с целью прекращения любых экономических связей со страной, которая развязала войну против Украины. Мы будем постоянно составлять и обновлять списки компаний, которые продолжают торговать с Россией. По каждой отрасли и по каждому региону будет вестись системная работа. На руководителей каждой фирмы начнется постоянное информационное давление,

– говорится в анонсе.

Для воплощения замысла нужна "очень большая команда" — как общий менеджмент, так и отраслевые и региональные специалисты.

Для желающих присоединиться создали Google-форму, которую необходимо заполнить. В ней надо отметить, в какой отрасли и / или в какой профессии и / или в каком регионе вы являетесь специалистом.

От этих народных санкций должен пострадать каждый рядовой россиянин (к сожалению, в том числе и порядочные, которые решились выходить на митинги). Мы должны добиться того, чтобы в России "холодильник победил телевизор", и русский народ вышел, наконец, из своего зомбогипноза,

– говорит Дмитрий Дубилет.

Работы обещают – хватит всем.