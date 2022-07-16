Как сообщает 24 канал, разработчики поделились фотографией в своем твиттере. На торте содержится соответствующая надпись "Ты был вишенкой на торте", которая обыгрывает сокращенное название шестой версии Internet Explorer.

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Microsoft выразила благодарность команде Firefox за подарок и внимание Internet Explorer.

Добрая традиция

Отметим, что обмен тортом между командами разработчиков браузеров от Microsoft и Mozilla давно стал хорошей традицией. Кроме того, были не только торты, но и праздничные кексы и пирожные.

А началось все с команды разработчиков Internet Explorer, отправивших торт создателям Firefox еще в 2006 году. Иногда к инициативе подключаются авторы браузера Google Chrome.

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Напомним, что 15 июня 2022 года легендарный браузер Internet Explorer перестал поддерживаться разработчиками. После 27 лет работы и появления нескольких конкурентов, Microsoft больше не видела целесообразности поддержки старых технологий. В 2015 году компания сама выпустила новый браузер, Edge, и с этого времени пыталась всеми силами популяризировать его и побуждать пользователей переходить именно на него.

Он имеет встроенный "режим IE", который обеспечивает доступ к устаревшим сайтам и программам на основе Internet Explorer. Эта функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года, что даст разработчикам, до сих пор не перешедшим на новые технологии, целых восемь лет на модернизацию устаревших приложений.