В торрент-раздачах нового "Человека-паука" нашли майнер криптовалют

Компания ReasonLabs обнаружила, что в торрент-раздачах фильма "Человек-паук: Домой пути нет", кроме пиратских копий самой ленты можно найти вирус для добычи криптовалюты Monero.

По словам исследователей, неподписанный вирус нашли в файле spiderman_net_putidomoi.torrent.exe, что сразу же дает понять, хакеры какой страны за него ответственны. Он пока неизвестен антивирусам и пока отсутствует в базах VirusTotal.

Интересно The Wall – безграничный футуристический дисплей для бизнес-потребностей

Что известно

Вредитель написан на платформе .NET и пытается маскироваться под легитимные программы.

Для своих файлов он использует имена других программ, утверждая, что принадлежит, например, Google.

Программа создает файлы с такими именами, как sihost64.exe и проникает в процесс svchost.exe.

Также вирус добавляет себя в выключение Windows Defender и поддерживает постоянное присутствие в системе.

Майнер является версией SilentXMRMiner, которая опубликована бесплатно для использования на ресурсе github:

Вредоносная программа Spiderman на самом деле представляет собой новую "редакцию" ранее известной малвари, которая в прошлом маскировалась под различные популярные программы, включая Windows Updater и Discord. Теперь же используется фильм "Человек-паук".

– говорят эксперты.

Кроме того, исследователи нашли доказательства уклонения от инструментов мониторинга, таких как Process Explorer, Process Hacker, Perfmon и диспетчер задач.

В общем в итоге все сводится к тому, что ресурсы компьютера жертвы начинают использоваться для добычи криптовалюты за помощью специальной программы для майнинга "xmrig", которая является проектом с открытым кодом, который используется для получения Monero.

фильм "Человек-паук: Домой пути нет" уже установил новый рекорд денежных сборов, и стал первой лентой с начала пандемии COVID-19, которая собрала в кинотеатрах по всему миру более миллиарда долларов США. Вероятно, именно повышенный интерес к фильму побудил хакеров воспользоваться такой возможностью.