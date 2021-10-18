Torch для велосипедистов: рюкзак с указателями поворота

Велосипедами пользуются сотни тысяч людей в Украине и миллионы в мире. Удобно, просто, дешево по сравнению с автомобилем, поездки экологически чистые и позволяют поддерживать хорошую физическую форму. Но иногда могут возникнуть трудности, например, во время поворотов или уменьшения скорости – автомобилисты или прохожие могут вовремя не среагировать на маневр велосипедиста.

Рюкзак разработал американский стартап Unit 1. Кроме рюкзака, компания может похвастаться своим шлемом Faro. В обоих случаях технология практически идентичная – позади шлема или на поверхности рюкзака расположены встроенные светодиоды, которые показывают направление поворота или загораются ярким светом, если велосипедист снижает скорость. Согласитесь, это значительно удобнее, чем показывать направление поворота руками.

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Рюкзак для велосипедистов Torch: смотреть видео

Удобные гаджеты для велосипедистов

Рюкзак Torch оснащен задним фонарем, который состоит из 20 высокоинтенсивных красных светодиодов. Ниже расположена сетка вторичного освещения, которая имеет 40 светодиодов разных цветов. Конечно, цвета, форму и интенсивность освещения можно настроить.

Шлем Faro имеет идентичную систему: 15 красных светодиодов и сетку вторичного освещения из 40 светодиодов ниже. Единственное существенное отличие – полоса белых светодиодов спереди шлема.

Настройка световых сигналов происходит благодаря единственному приложению для смартфона. Чтобы управлять функциями рюкзака и шлема во время поездки нужно иметь специальный пульт, который крепится на руле велосипеда. Он позволит активировать функцию поворота и стоп-сигнала.

Касательно времени автономности рюкзака пока нет сведений. А вот шлем Faro может работать до 10 часов благодаря литий-ионному аккумулятору на 1 850 миллиампер-часов.

Рюкзак Torch сейчас является предметом кампании в Kickstarter. Розничная цена составит 336 долларов вместе с пультом управления. Шлем Faro будет стоить 190 долларов без пульта управления.