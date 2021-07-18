Топ-менеджер Twitter снова поднял вопрос редактирования публикаций: ждать ли нам на функцию

Социальная сеть Twitter, пожалуй, единственный подобный ресурс, который не позволяет редактировать собственные публикации. Разговоры об этом ведут уже очень давно, но компания каждый раз подчеркивает, что такой функции в планах нет.

Топ-менеджер Twitter Кейвон Бейкпур спросил у пользователей, готовы ли они платить за подписку с возможностью редактирования твитов. Но только в течение нескольких минут с момента публикации.

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Мнение пользователей

"Если Twitter Blue позволит редактировать твиты в течение нескольких минут после публикации, вы бы подписались?"

Большинство проголосовавших выбрали вариант "Нет". В комментариях пользователи отвечают, что возможность редактировать публикации не должна быть роскошью. Другие отмечают, что несколько минут – это слишком мало.

Twitter начал тестировать подписку с некоторыми новыми функциями совсем недавно. Она позволяет выбрать цвет иконки приложения или цветную тему, отменять твиты до отправления и превращать цепочки твитов в одну ленту, которую легко читать.

В августе 2019 года Бейкпур говорил, что Twitter не планирует в ближайшее время добавлять функцию редактирования твитов: ее также нет в списке приоритетов.