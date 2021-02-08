Изобретения украинских школьников неоднократно завоевывали первенство на международных конкурсах. Устройства преимущественно собраны из подручных материалов, но они поражают своей гениальностью.

Источник: 24 канал

Свои изобретения ученики разработали, сидя за партой, без дорогостоящих приборов и модных лабораторий.

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"Умный" мусорный контейнер

Илья Рябко из Днепра изобрел "умный" мусорный бак, с помощью которого можно контролировать его наполненность. Если контейнер полный мусором или внутри лежит что-то с очень неприятным запахом, устройство передает эту информацию на сервер. А там срабатывает функция экстренного вызова мусоровоза.

За свою разработку Илья занял третье место на конкурсе по экологичным изобретениям "Эко-Техно Украина 2020".



Школьник из Днепра изобрел "умный" мусорный бак / Фото Оpentv



Школьник из Днепра изобрел "умный" мусорный бак / Фото Оpentv



Школьник из Днепра изобрел "умный" мусорный бак / Фото Оpentv

Устройство для определения качества воздуха

Ученик Мариупольского технического лицея Артем Агванян получил серебряную медаль на Международном конкурсе научных проектов в Стамбуле, пишет Малая академия наук Украины. Парень создал устройство "Breathum", с помощью которого можно измерить качество воздуха.

Аппарат реагирует на летучие органические соединения, вредные для человеческого организма, и анализирует состояние воздуха. Программное обеспечение прибора позволяет составить карту загрязнения с привязкой к местности. Себестоимость устройства всего 10 долларов.



Ученик из Мариуполя придумал устройство для мониторинга качества воздуха / Фото Рatrioty

Экологический метод переработки резины

Ученик киевского политехнического лицея Даниил Коваленко разработал экологический метод переработки резины с помощью жидкого азота.

За свой проект "Утилизация отработанных шин криоакустичным методом" Даниил получил золотую медаль и гран-при Международной ученической олимпиады по экологии в городе Найроби (Кения).



Юный киевлянин изобрел экологический способ переработки резины / Фото Shotam



Юный киевлянин изобрел экологический способ переработки резины / Фото Shotam

Бумага из опавших листьев

Школьник из Закарпатья Валентин Фречка изобрел способ изготавливать бумагу из опавших листьев. Такую бумагу можно использовать для изготовления экопакетов, или для печати на принтере.

Широкое применение этого проекта может улучшить целлюлозно-бумажную промышленность, а также решить проблему с утилизацией опавших листьев. Не секрет, что обычно их сжигают, а это далеко не экологичный способ.

За свое изобретение Валентин получил не одну награду. В частности, парень получил золото на "Олимпиаде гениев" в США, где соревновались школьники из разных стран мира.



Школьник из Закарпатья изобрел способ изготавливать бумагу из опавших листьев / Фото Courtesy Photos

"Умная" перчатка

Выпускница тернопольского технического колледжа Тамара Вощило создала устройство-перчатку, которая озвучивает язык жестов. Как пишет тернопольское издание "20 минут", перчатка передает сигналы на смартфон, с помощью специальной программы трансформирует жесты и выдает фразы.

Интересно то, что перчатка ориентируется не только на существующий язык жестов, который используют люди с недостатками слуха. Ее также могут использовать люди, которые временно не говорят из-за проблем со здоровьем. Для этого им нужно будет запрограммировать определенный жест в фразу.

Смотрите видео "20 минут": как работает перчатка Тамары Вощило