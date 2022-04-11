Только начало: за время войны хакеры Anonymous опубликовали в сети письма 2 миллионов россиян

С первых дней вторжения России в Украину хактивисты децентрализованной группы Anonymous активно помогали украинцам. Они даже объявили кибервойну преступному режиму России и предупредили Путина, что никакие секреты скрыть не получится.

На своей странице в твиттере хакеры рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину им удалось опубликовать более двух миллионов электронных писем граждан страны-агрессора. Они также добавили, что на этом останавливаться не намерены.

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С момента объявления кибервойны преступному режиму Кремля Anonymous опубликовали более 2 миллионов российских электронных писем через #DDoSecrets, и это только начало. В ближайшие дни команда опубликует другие данные, касающиеся российских организаций. #FreeUkraine

Не так давно Anonymous слили в сеть данные 120 тысяч российских солдат, которые воюют в Украине.

Следует заметить, что хактивисты активно воюют на киберфронте, постоянно атакуя государственные структуры России и критически важные предприятия.

Вот несколько громких побед Anonymous: