На своей странице в твиттере хакеры рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину им удалось опубликовать более двух миллионов электронных писем граждан страны-агрессора. Они также добавили, что на этом останавливаться не намерены.
Не пропустите Хакеры Anonymous показали, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля
С момента объявления кибервойны преступному режиму Кремля Anonymous опубликовали более 2 миллионов российских электронных писем через #DDoSecrets, и это только начало. В ближайшие дни команда опубликует другие данные, касающиеся российских организаций. #FreeUkraine
Не так давно Anonymous слили в сеть данные 120 тысяч российских солдат, которые воюют в Украине.
Следует заметить, что хактивисты активно воюют на киберфронте, постоянно атакуя государственные структуры России и критически важные предприятия.
Вот несколько громких побед Anonymous:
- хакеры взломали и украли с сайта Центробанка России 28 гигабайтов данных. Ценная информация уже опубликована в сети, за ее изучение взялись журналисты и расследователи.
- также взломаны базы данных Росавиации и уничтожено более 65 терабайтов информации. В результате атаки ведомство вынуждено было вернуться к бумажному документообороту.
- обнаружен и обнародован в сети приказ Минобороны России о подготовке фейков по поводу жестокого обращения якобы бы украинских военных с российскими пленными.
- группа взломала пропагандистское ТВ и украли 870 гигабайтов данных.
- хакнуто сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для ЗРК.
- атаковано благотворительное крыло РПЦ. Хакеры слили 15 гигабайтов данных.