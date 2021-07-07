Новый высокотехнологичный рекламный щит занимает более трех этажей. Его размер более 154 квадратных метра.

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Как выглядит рекламный щит

Билборд оснащен изогнутым светодиодным экраном, который может отображать трехмерные изображения, а также динамиками. Изогнутый экран обеспечивает большую глубину изображения и позволяет создавать впечатляющий 3D-эффект.

Чтобы представить новую 3D-технологию, Cross Shinjuku анонсировал появление на билборде гигантского 3D-котика. Он будет просыпаться в 7 утра при включении экрана и ложиться спать с его выключением в час ночи. Периодически он будет появляться и в течение дня в промежутках между рекламными роликами.

Анонс Cross Shinjuku опубликовал в своем твиттере.

Прямая трансляция рекламного щита ведется на Youtube-канале. Любой может попытаться "поймать" кота в режиме реального времени.