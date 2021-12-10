В Tinder теперь можно искать пару на основе музыкальных предпочтений

Популярный сервис знакомств Tinder приступил к тестированию нового музыкального режима, позволяющего находить пару с похожими музыкальными предпочтениями. Пользователи смогут устанавливать в профиле любимую музыкальную композицию, которая будет проигрываться, демонстрируя их анкету другим людям.

Благодаря новой функции можно будет выбирать человека не только по внешности и описанию в профиле, но и опираясь на его музыкальный вкус. Получить доступ к музыкальному режиму можно через появившуюся недавно в программе вкладку "Обзор".

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Музыкальный режим в Tinder доступен по желанию

У пользователей будет выбор: просматривать анкеты в стандартном виде или с музыкальным сопровождением. В Tinder новый режим сравнили с "чувством, когда на вечеринке вы обнаружили, что кому-то нравятся те же песни, что и вам". Как и другие музыкальные функции Tinder, новый режим будет интегрирован с сервисом Spotify.

Когда музыкальный режим в Tinder заработает на полную

В настоящее время функция находится на этапе тестирования с привлечением ограниченного количества пользователей платформы. Когда она может стать общедоступной, пока неизвестно.

Сервис Tinder продолжает оставаться одним из самых популярных в своей категории и регулярно получает новые функции. Ранее сообщалось, что разработчики добавят возможность верификации личности, а также узнать больше о прошлом потенциальных партнеров.