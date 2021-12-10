Благодаря новой функции можно будет выбирать человека не только по внешности и описанию в профиле, но и опираясь на его музыкальный вкус. Получить доступ к музыкальному режиму можно через появившуюся недавно в программе вкладку "Обзор".
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Музыкальный режим в Tinder доступен по желанию
У пользователей будет выбор: просматривать анкеты в стандартном виде или с музыкальным сопровождением. В Tinder новый режим сравнили с "чувством, когда на вечеринке вы обнаружили, что кому-то нравятся те же песни, что и вам". Как и другие музыкальные функции Tinder, новый режим будет интегрирован с сервисом Spotify.
Когда музыкальный режим в Tinder заработает на полную
В настоящее время функция находится на этапе тестирования с привлечением ограниченного количества пользователей платформы. Когда она может стать общедоступной, пока неизвестно.