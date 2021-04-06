Вместе с тем он не стал называть никаких точных дат, отметив, что это достаточно долгий срок, чтобы что-то планировать. Свишер также спросила его, чем бы он мог заниматься, если бы не работал в Apple. В ответ тот заявил, что слишком любит компанию и не представляет жизни без нее.

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Автомобиль и автопилот

В ходе разговора он в очередной раз намекнул, что компания работает в области самоуправляемых автомобилей. Он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, работает ли Apple конкретно над автомобилем или только над технологиями самоуправляемых транспортных средств.

Нам нравится интегрировать новые аппаратные и программные средства, а также сервисы и находить нужные точки соприкосновений. Именно в этот момент происходит магия. Это то, чем мы любим заниматься. И мы рады, что владеем технологией, которая это все окружает,

– говорит Тим Кук.

Совсем недавно глава Tesla Илон Маск заявил, что готов был продать компанию Apple, но Тим Кук отказался от встречи и обсуждения этого плана. Этот вопрос также вспомнили в ходе интервью.

Вы знаете, я никогда не говорил с Илоном. Однако я испытываю большое восхищение и уважение к компании, которую он построил. Я думаю, что Tesla сделала невероятную работу – не только стала лидером в сегменте электромобилей, но и сохраняет это лидерство в течение длительного времени. Очень рад за них.

Дополненная реальность

Генеральный директор Apple согласился со словами г-жи Свишер, что технология дополненной реальности критически важна для будущего Apple, ведь она, например, может быть использована для улучшения общения. "У нас с вами сейчас отличная беседа. Возможно, она была бы даже лучше, если бы мы смогли дополнить нашу дискуссию диаграммами или другими вещами, которые появятся прямо перед нами".

Глава Apple уверен, что AR будет активно использоваться в здравоохранении, образовании, торговле и играх. "Я уже наблюдаю, как AR теперь испытывает быстрый рост в некоторых из этих областей благодаря смартфонам. И считаю, будущее обещает гораздо больше", – подчеркнул он.

Конфликт с Facebook

Одной из тем, которые интересовали журналистку Кару Свишер был и затяжной конфликт с компанией Марка Цукерберга. Тим Кук уверен, что общество сегодня переживает кризис конфиденциальности, и что он был шокирован, увидев, насколько IT-компании, особенно Facebook, сопротивлялись внедрению функции, призванной решить эту проблему.

Суть нововведения в том, что iOS будет запрашивать у пользователей разрешения делиться с разработчиками приложений информацией о своих действиях в сети и другими персональными данными. Это вызвало недовольство Facebook – представители соцсети заявили, что это разрушает ее рекламный бизнес, построенный на персонализации объявлений, а также несет угрозу малому бизнесу.

Тим Кук заявил, что эти заявления абсолютно неубедительны. Глава Apple уверен, что зарабатывать на цифровой рекламе можно и не отслеживая действия людей без их ведома. Кук также сказал, что не согласен со словами главы Facebook Марка Цукерберга, что Apple является конкурентом его компании. Генеральный директор Apple не считает Facebook конкурентом, поскольку "яблочная" компания не занимается социальными сетями.