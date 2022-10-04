Тим Кук рассказал, как попасть на работу в Apple: нужны четыре качества

Кто не мечтает работать в Apple? Работа в одной из самых успешных компаний мира является целью миллионов людей, однако на самом деле везет единицам из них. Тим Кук рассказал, что ищет в будущих сотрудниках.

Об этом CEO рассказал на вручении дипломов магистра в одном из итальянских университетов в области инноваций и международного менеджмента. Кук отметил, что любой работник Apple должен заботиться о сохранении планеты и пытаться изменить мир к лучшему. Однако есть четыре главные характеристики, на которые компания обращает наибольшее внимание.

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Как попасть на работу в Apple

В нашей компании люди действительно хотят изменить мир, хотят обогатить жизнь людей, хотят сделать мир лучше [...] Это чувство, которое позволяет людям делать свою работу лучше, и я видел, как это происходит снова и снова. Результаты просто невероятны,

– отметил Тим Кук.

По его мнению, любая компания добьется успеха, если ее сотрудники сочетают в себе:

Сотрудничество . Это ключевая особенность. Объединение людей, готовых сотрудничать друг с другом, перерастает в сплоченные команды, способные создавать удивительные вещи и развивать идеи.

. Это ключевая особенность. Объединение людей, готовых сотрудничать друг с другом, перерастает в сплоченные команды, способные создавать удивительные вещи и развивать идеи. Креативность . Компания всегда рада людям, которые могут мыслить по-другому. Это помогает преодолевать сложности, взглянув на них с другого ракурса.

. Компания всегда рада людям, которые могут мыслить по-другому. Это помогает преодолевать сложности, взглянув на них с другого ракурса. Любопытство . Чем больше вопросов один человек задает другому — тем лучше. Это побуждает углубленно разбираться в теме.

. Чем больше вопросов один человек задает другому — тем лучше. Это побуждает углубленно разбираться в теме. Максимальный опыт. Сотрудники должны быть экспертами по делу, которым они занимаются.

Кук говорит, что эти четыре черты являются хорошей формулой, которую Apple использовала в прошлом и продолжит использовать при найме новых людей.