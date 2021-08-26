10 лет с Тимом Куком: лучшие технологии, которые мы получили в его правление

Тим Кук вступил в должность главы Apple 24 августа 2011 года, заменив Стива Джобса, который в то время боролся с раком. Всего через шесть недель после этого Джобс умер, а новый генеральный директор повел компанию в новое будущее.

За время руководства Тима Кука Apple двигалась лишь вперед. Она неоднократно становилась самой богатой компанией мира, лишь ненадолго теряя свои позиции. Так, в 2019 году компания уступила первенство Saudi Aramco, нефтяной компании из Саудовской Аравии, однако очень быстро вновь ее восстановила. Сегодня капитализация Apple приближается к 2,5 триллиона долларов. Какие же технологии и решения привели к такому успеху?

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Mac, iPhone, iPad, iPod, iTunes и App Store, которые обеспечили первоначальный успех компании, обязаны своим появлением еще Стиву Джобсу. Однако и у Тима Кука немало заслуг.

Часы Apple Watch

24 апреля 2015 года мир увидел один из самых популярных сегодня продуктов – умный часы Watch. Он объединил в себе функции часов, фитнес-трекера, программное обеспечение для отслеживания здоровья и многое другое. Как и практически любой продукт компании, часы быстро обрели популярность, ведь предлагали широкие возможности.

Apple Watch / Фото unsplash

Подсоединяясь к смартфону, часы дают возможность:

просматривать уведомления,

отвечать на сообщения и звонки,

управлять музыкой,

платить за товары и услуги бесконтактно благодаря NFC-чипу,

следить за физической активностью и здоровьем,

измерять пульс и насыщение крови кислородом,

и многое другое.

И все это без надобности доставать смартфон.

Сегодня аналоги есть у огромного количества других производителей.

Наушники AirPods

Первые беспроводные наушники появились еще в 90-х. Однако по-настоящему популяризировала их именно Apple с выходом первого поколения AirPods. Вслед за ней их бросились выпускать все – от крупных технологических корпораций до самых маленьких производителей бюджетной техники. Их появление несколько напугало тогда пользователей не только продукции Apple, но и других компаний, поскольку смартфоны того года, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, вышли без стандартного разъема для проводных наушников. Поскольку именно Apple задает моду на годы вперед, это грозило исчезновением "миниджека" с рынка вообще. К счастью, этого не произошло и сегодня не только бюджетные, но и флагманские модели комплектуются 3,5 миллиметровым разъемом для наушников с проводом.

Наушники AirPods / Фото unsplash

Первые беспроводные наушники от Apple предлагали наилучшее на то время качество и функциональность. В паре с простотой настройки, которая не требовала каких-то особых знаний, продукт просто "взорвал" тогдашний рынок.

Apple Pay

Мобильный цифровой кошелек Apple Pay, безусловно, является одним из самых популярных продуктов компании. С помощью сервиса пользователи iPhone и Apple Watch могут оплачивать покупки с помощью бесконтактных NFC-технологий. В сочетании с Apple Wallet, предназначенным для хранения купонов, билетов, карт магазинов и банков, создает отдельную экосистему для удобного и безопасного осуществления своих финансовых операций.

Apple Pay / Фото unsplash

Сервис запустили 20 октября 2014 года и сегодня он является третьим по популярности в мире среди других платежных систем. В Украине запуск системы состоялся 17 мая 2018 года. Работают с ним 27 украинских банков.

Собственный процессор М1

В ноябре 2020 года во время масштабной презентации компания Apple показала свой первый процессор M1. Устройства с ним на борту вышли в том же году. Это была настоящая революция. Чип изготавливается по 5-нанометровой технологии, имеет восемь ядер, 16 миллиардов транзисторов и интегрированные графические ядра.

Процессор Apple M1 / Фото Apple

Эти процессоры подняли производительность техники Apple на новый уровень, обогнав всех конкурентов, даже компании Qualcomm, традиционного лидера отрасли. И как бы последняя не заявляла, что собирается потягаться с мощностью М1, ни она, ни любая другая компания до сих пор не сумели создать продукт, который бы сравнялся с чипом Apple, приготовившая тем временем уже следующее поколение своих процессоров – М2.

Чипам М1 уже приписывают звание "величайшего достижения Кука" на посту генерального директора Apple.

Что дальше

Сегодня Тима Кука можно с уверенностью назвать одним из самых успешных руководителей компаний. Он принес Apple значительные прибыли, признание, новые рынки и возможности. Конечно, не обошлось и без неприятностей – судов, штрафов, громких скандалов и конфликтов не только с пользователями, но и с властями разных стран.

Тим Кук остается на посту генерального директора, однако в этом году в интервью американской журналистке Кари Свишер рассказал, что в течение следующих десяти лет, вероятно, покинет свой пост.