В ходе исследования было установлено, что видеосервис YouTube, принадлежащий компании Google, собирает данные пользователя преимущественно для собственной выгоды. Например, это делается для отслеживания истории просмотров или местоположения, чтобы показать пользователю релевантную рекламу.

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В то же время TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, в основном позволяет собирать данные сторонним трекерам, поэтому трудно сказать, куда идет эта информация и как она используется.

Почему это плохо

В случае со сторонними трекерами практически невозможно понять, кто собирает данные пользователя, и о какой именно информации идет речь. Это могут быть различные данные, в том числе о местоположении, а также личная информация, доступ к которой имеет приложение. Также отмечается, что сторонние трекеры могут отслеживать активность пользователя даже после выхода из программы.

Во время исследования URL Genius использовалась функция "запись активности приложения", которая доступна в устройствах на базе iOS. С ее помощью удалось установить, сколько разных доменов в течение одной сессии следят за активностью пользователя в приложениях:

YouTube,

TikTok,

Twitter,

Telegram,

LinkedIn,

Instagram,

Facebook,

Snapchat,

Messenger,

WhatsApp.

TikTok и YouTube делятся вашими данными с третьими лицами

YouTube и TikTok устанавливали по 14 сетевых контактов, что значительно больше, чем в случае с другими программами, которые в среднем устанавливали только 6 сетевых соединений. Отмечается, что для авторизованных пользователей эти значения, вероятнее всего, будут еще выше.

Также удалось установить, что 10 трекеров YouTube принадлежат сервису. Это означает, что в основном платформа отслеживает активность пользователя в собственных интересах. При этом четыре трекера передавали данные третьей стороне.

В случае TikTok 13 из 14 трекеров передавали данные третьим лицам, причем отслеживание не останавливалось даже в случае, если пользователь в настройках приложения не давал разрешения на это.

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Критика TikTok

В прошлом TikTok подвергался критике за сбор и использование данных, особенно в случае с данными несовершеннолетних пользователей платформы. В прошлом году в политике конфиденциальности TikTok было упоминание о том, что данные пользователей могут передаваться материнской компании сервиса, хотя утверждалось, что платформа придерживается мер безопасности для защиты конфиденциальности данных пользователя.