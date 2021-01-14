Популярный сервис TikTok решил изменить некоторые правила и сделал аккаунты подростков от 13 до 15 лет частными. Таким образом в соцсети хотят повысить уровень безопасности и конфиденциальности.

Эти изменения уже вступили в силу. Об этом сообщили на официальном блоге TikTok.

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"С сегодняшнего дня мы обновляем настройки конфиденциальности для всех зарегистрированных учетных записей пользователей в возрасте от 13 до 15 лет: их аккаунты автоматически станут частными", – говорится в заявлении соцсети.

Цель

Как пояснили в компании, они хотят, чтобы юные пользователи могли взвешенно выбирать, чем и с кем они будут делиться. Поэтому такие пользователи смогут самостоятельно решать открывать ли аккаунт для всеобщего просмотра.

При этом контент в частных аккаунтах могут смотреть только одобренные пользователем подписчики.

Также для молодых пользователей вводят ограничения комментирования роликов (касается видео, созданного подростками моложе 16 лет).

Изменения коснулись и дуэтов. Отныне создать такой дуэт можно только с видеороликами пользователей старше 16 лет. А для аккаунтов пользователей в возрасте от 16 до 17 лет по умолчанию устанавливается возможность делать дуэты только с друзьями.